Erdoğan'dan kısa çalışma ödeneği müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneği uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık. Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik."

AA