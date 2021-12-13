Erdoğan, TCMB Başkanı ve kamu bankalarının genel müdürleriyle görüşecek

Dolar bugün sabah saatlerinde yükselişe geçerek tarihi zirvesini 14,60 liraya çıkardı. Dolar kurundaki söz konusu yükselişin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz satışıyla piyasaya müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından dolar kuru 14,26 seviyelerine kadar çekildi.

Döviz kurunda dalgalanmalar devam ederken Bloomberg HT kaynaklarının aktardığı son gelişmelere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşme gerçekleştirecek.

Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de toplantıya katılmasının öngörüldüğünü belirtti. Toplantının 15:00'de Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.