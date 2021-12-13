Erdoğan, TCMB Başkanı ve kamu bankalarının genel müdürleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle bir araya gelecek. Vahdettin Köşkü'nde saat 15:00'da yapılacak toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de iştirak edecek.
Ekonomi Finans 13.12.2021, 13:20 13.12.2021, 13:38
Dolar bugün sabah saatlerinde yükselişe geçerek tarihi zirvesini 14,60 liraya çıkardı. Dolar kurundaki söz konusu yükselişin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz satışıyla piyasaya müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından dolar kuru 14,26 seviyelerine kadar çekildi.
Döviz kurunda dalgalanmalar devam ederken Bloomberg HT kaynaklarının aktardığı son gelişmelere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşme gerçekleştirecek.
Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de toplantıya katılmasının öngörüldüğünü belirtti. Toplantının 15:00'de Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.
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