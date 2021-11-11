Evergrande kendini kurtardı

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande, ekimde vadesi geldiği halde ödeyemediği dış borç tahvillerinin faizlerini, 30 günlük hoşgörü süresinde ödedi.

Şirketin, vadesi gelen üç dış borç tahvilinden kaynaklanan 148,1 milyon dolarlık faiz borcunu ödemesi için hoşgörü süresi 10 Kasım'da dolmuştu.

AFP'nin Bloomberg'e dayandırdığı haberinde şirket, 2022, 2023 ve 2024 tarihli dolara endeksli tahviller için faiz ödemelerini yaptı. Haber piyasalarda memnuniyet yaratırken Hong Kong Borsası'nda şirket hisseleri yüzde 8 değer kazandı.

Çin’in en büyük şirketlerinden ve inşaat ile gayrimenkul alanında dünyanın en büyük yatırımcılarından olan Evergrande şirketler grubu, eylül ve ekimde vadesi gelen yurt dışı borç tahvillerinin faizini ödemede başarısız olmuştu.

Grup, yurt dışındaki yatırımcılara 23 Eylül'de vadesi gelen borç tahvilleri için 35,9 milyon dolar faiz ödeyebilirken, 83,5 milyon dolarlık faiz ödemesini yapamamıştı. Ayrıca 29 Eylül’de vadesi gelen dolara endeksli tahviller için yapması gereken 47,5 milyon dolarlık faiz ödemesini de gerçekleştirmemişti.

Şirket 12 Ekim'de dolara endeksli üç dış borç tahvilinden kaynaklanan 148,1 milyon dolarlık faiz borcunu ödeyememişti.

Öte yandan şirket 20 Ekim'de, 23 Eylül'de vadesi gelen tahviller için gereken 83,5 milyon dolarlık faiz ödemesini yaparak temerrüde düşmekten kurtulmuştu.

Temerrüt Çin ekonomisini sarsabilir

Toplam varlıkları yaklaşık 370 milyar dolar olan grubun, Çin’in Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 2’sine ulaşan, yaklaşık 305 milyar dolar borç yükümlülüğü bulunuyor.

Bu büyüklükteki bir şirketin cüzi boyuttaki dış faiz ödemelerinde dahi sıkıntıya girmesi, daha geniş ölçekli bir borç krizinin kapıda olduğunun işareti olarak değerlendiriliyor.

Çin'de 171 banka ve 121 finans kurumuna borcu bulunan grubun ödeme sıkıntısına düşmesinin ülke genelinde kredi sıkışmasına yol açabileceğinden endişe ediliyor.

Hükümet, kamuya ait ve kamu destekli inşaat şirketlerini Evergrande'nin borç yükümlülüklerine karşılık bazı varlıklarını satın almaya teşvik ederek iç borç risklerini azaltmaya çalışıyor.

Evergrande, 29 Eylül’de yaptığı açıklamada, Liaoning eyaletinde ortağı olduğu Şıncing Bankasındaki hisselerini yaklaşık 1,5 milyar dolar kamuya ait bir varlık yönetim şirketine sattığını bildirmişti. Aynı zamanda şirketin en büyük kreditörlerinden olan banka, tüm gelirin şirketin kredi borçlarının kapatılması için kullanılacağını belirtmişti.

4 Ekim'de Guandong merkezli Hopson İnşaat Holding'in, Evergrande grubuna ait ve Hong Kong Borsasında işlem gören Evergrande Emlak Hizmetleri şirketinin hisselerinin yüzde 51’ini yaklaşık 5,1 milyar ABD dolarına satın almak için görüşmeler yürüttüğü açıklanmıştı.

Şirketin gelecek aylarda diğer varlıklarıyla ilgili de satın alma ve devir adımları atması bekleniyor.

Kaynak: Euronews