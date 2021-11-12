Faiz indirimlerine devam eden Merkez Bankası'nın beklentileri daha da kötüleşti

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 48 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar beklentisi 9,98 TL'ye, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 19,31'e yükseltildi.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,63 iken bu anket döneminde yüzde 19,31'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 13,91'den yüzde 15,61'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 11,27'den yüzde 11,76'ya çıktı.

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 9,22 TL iken, bu anket döneminde 9,98 oldu. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,01 TL iken, bu anket döneminde 10,93 TL olarak gerçekleşti.

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde yüzde 8,9 iken bu anket döneminde yüzde 9,2 oldu.2022 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2'de sabit kaldı.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,82 iken bu anket döneminde yüzde 15,53 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,63 iken, bu anket döneminde yüzde 15,25 oldu.

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