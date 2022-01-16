Fed, 107,4 milyar doları ABD Hazinesi'ne aktardı

ABD Merkez Bankası (Fed) 2021 yılında 107.8 milyar dolar gelir elde ettiğini bu gelirin 107.4 milyar dolarının ABD Hazinesi'ne aktarıldığını duyurdu.

ABD Merkez Bankası, yasalar gereği işletme giderlerini ve temettü ödemelerini çıkardıktan sonra geri kalan geliri Hazine'ye aktarmakla yükümlü.

2021 yılına ilişkin mali tabloların yayınlanması öncesi yazılı bir açıklamada bulunan Fed, 2021 yılında elde edilen gelirin, bir önceki yıla göre 19,3 milyar dolarlık bir artış gösterdiğini belirtti. ABD Hazine tahvilleriyle ilişkili 25 milyar dolarlık faiz gelirlerinin etkisi bu yıl ki gelirlerin artmasında önemli rol oynadı.

Fed'in görevi ne?

Federal Reserve'ün görevi fiyat istikrarını sağlamak ve işsizlik oranını düşük tutmak. Yani Amerikan ekonomisinin çok hızlı ya da çok yavaş olmayacak şekilde büyümesini para politikalarını kullanarak desteklemek.

Ekonomi çok hızlandığında ve varlık fiyatlarında oluşan balonlar ekonomiye zarar vermeye başlayınca Fed, faizleri artırıp ekonominin hararetini alarak tekrar rayına girmesini sağlıyor.

Fed, bunu piyasadaki likiditeyi kontrol ederek yapıyor. Elinde farklı enstrümanlar bulunsa da bankanın en etkili para politikası enstrümanı gösterge faizleri belirleme yetkisi.

Büyük bankalar birbirleri arasındaki gecelik borçlanma oranlarını bu faizi baz alarak belirliyor ve piyasadaki diğer faizler de ona göre şekilleniyor.

ABD'nin dünyanın en büyük ekonomisi ve doların rezerv para birimi olması nedeniyle Fed'in kararları doğal olarak tüm dünyayı etkiliyor.

Kaynak: Euronews