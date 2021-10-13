Fed Başkan Yardımcısından fiyat istikrarı açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in tahvil alımlarını azaltması için gereken koşulların karşılandığını ifade etti.

Clarida, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen etkinlikte, ABD'nin ekonomik görünümü ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin ekonominin güçlenmeyi sürdürdüğünü gösterdiğini belirten Clarida, genel ekonomik faaliyette olduğu gibi işgücü piyasasındaki koşulların da iyileşmeye devam ettiğini söyledi.

Clarida, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili faktörlerin istihdam üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğüne işaret ederek, "Dolayısıyla, işgücü piyasasının ve aslında ekonominin gidişatı, virüsün gidişatına bağlı olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ekonomisinde enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefine yakın seyrettiğine inanmaya devam ettiğini belirten Clarida, fiyat ayarlamaları tamamlandıktan ve darboğazlar ortadan kalktıktan sonra bu yıl enflasyondaki istenmeyen artışın büyük ölçüde geçici olduğunun görüleceğini ifade etti.

Enflasyona ilişkin riskler yukarı yönlü

Clarida, enflasyona ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğuna inandığına işaret ederek, "Enflasyon beklentilerinin göstergelerinin fiyat istikrarı hedefimizle tutarlı seviyelerin üzerine çıktığını ve sürekli olarak o seviyelerde olduğunu görseydik, para politikası buna tepki verirdi. Ancak şu anda durum bu değil." dedi.

Fed'in eylül ayı toplantısında maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine yönelik kaydedilen ilerlemeyi tartışmaya devam ettiğini belirten Clarida, "Fiyat istikrarı hedefimiz açısından kayda değer ilerleme standardının fazlasıyla karşılandığına ve istihdam hedefimizle ilgili olarak neredeyse karşılandığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Clarida, eylül ayı toplantısında, ilerlemenin beklendiği gibi geniş çapta devam etmesi halinde varlık alımlarının hızında azalmanın yakında garanti edilebileceğinin değerlendirildiğini hatırlatarak, "Herhangi bir karar verilmemiş olsa da, katılımcılar genel olarak, toparlanma yolunda devam ettiği sürece, gelecek yılın ortalarında sona erecek varlık alımlarımızın kademeli olarak azaltılmasının yakında uygun olabileceğini düşünüyorlar." diye konuştu.