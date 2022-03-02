Fed Başkanından faiz artırımı açıklaması

Fed Başkanı Jerome Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu yayınlandı.

Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu düşündüğünü belirten Powell, Ukrayna'daki savaşın ABD ekonomisine etkilerinde yüksek belirsizlik olduğunu ifade etti.

NTV