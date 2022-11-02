Fed, faizi 75 baz puan artırdı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.
Ekonomi Finans 02.11.2022, 21:36
ABD Merkez Bankası FED bu seneki yedinci toplantısını gerçekleştirdi ve merakla takip edilen faiz kararını kamuoyu ile paylaştı.
FED politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 3 virgül 75 - 4 aralığına yükseltti.
ABD Merkez Bankası, Rusya Ukrayna Savaşı’nın ekonomilere olumsuz etkisine vurgu yaptı, enflasyonun özellikle gıda ve enerji fiyatlarının hala yüksek olduğuna dikkati çekti.
FED bu sene Ocak ayındaki ilk toplantı sonrası gerçekleşen 6 toplantının tamamında faiz arttırımına gitmiş oldu.
ABD Merkez Bankası yılın son toplantısını 13- 14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek.
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