Fed, küresel piyasaları ürküttü

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, fiyatlamalara yön veren temel risk unsuru olmayı sürdürürken Rusya'ya yönelik ABD ve Batılı ülkeler tarafından bir süredir açıklanması beklenen yeni yaptırımlar sonrası risk algısı arttı.

İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi. ABD ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarını ve Rusya'nın önde gelen iki büyük bankası Sberbank ile Alfa Bank'ı yaptırım listesine aldı. Öte yandan Rusya'ya yeni yatırımlara da yasak getirildi.

Enflasyonist endişeleri besleyen bu gelişmelerle yatırımcıların merkez bankaları cephesinden gelen açıklamalara duyarlılığı da arttı. Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildi. Tutanaklarda, yetkililerinin çoğunun, bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Tutanakların ardından piyasalarda bankanın mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği ve buna bilanço küçültme sürecinin de eşlik edeceği beklentileri güçlenirken, bu durum pay piyasalarında satışların derinleşmesi ve dolara olan talebin artmasını beraberinde getirdi. Tahvil piyasasında ise çıkışlar hızlanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,66 ile Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 2,58'e geriledi. Dolar endeksi ise 99,8 ile yaklaşık 2 yılın zirvesini gördü.

Arz ve talep yönlü baskılarla volatilitenin sürdüğü petrol fiyatlarında ise Ululararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaya süreceği petrol miktarını 120 milyon varil olarak duyurması ile sert düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,7'lik azalışla 101,5 dolara gerilemesinin ardından bugün 102,2 dolarda dengelendi.

Bu gelişmelerle New York borsasında önceki gün etkili olan satışlar devam etti ve Nasdaq teknoloji endeksi yüzde 2,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,97 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. ABD endeks vadeli kontratları tarafında yeni günün de satıcılı seyirle başlaması dikkati çekiyor.

Avrupa tarafında, ABD ve Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları duyurması ile Sberbank'ın hisseleri yüzde 8 değer kaybetti. Enerji piyasasına yönelik belirsizlikler ve enflasyonist endişeler de gündemin odağındaki yerini korurken, bölgede dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta yıllık yüzde 31,4 ile rekor tazeledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,89, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,21 geriledi. Avro/dolar paritesi dün düşüşünü 5'inci işlem gününe taşıdı ve 1,09'un altını gördü. Avrupa endeks vadeli kontratlarında bugün açıklanacak ECB'nin toplantı tutanakları öncesinde satıcılı bir seyir izleniyor. ECB tutanaklarında bankanın yükselen enflasyon karşısında Fed'in şahin tutumunu ne ölçüde takip edeceğinin yanıtı aranacak.

Asya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve bu kapsamda sıkılaştırılan tedbirler piyasalardaki risk iştahını baskılayan temel unsur olurken, küresel çapta sıkı para politikalarına karşın Japonya'dan aksi yönde çağrılar gelmeye devam ediyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) yönetim kurulu üyelerinden Asahi Noguchi, yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmanın önemli zaman alacağı için ultra gevşek para politikasının sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düşüşle seyrediyor.

Yurt içinde, dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, küresel çapta azalan risk iştahı ile kapanışa yakın düşüşe geçti ve günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 2.316,40 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,1'lik düşüşle 14,7102'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1'lik artışla 14,7350'den işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında açıklanan yeni yaptırımların müzakere umutlarını azalttığını ve Fed'in para politikasında agresif sıkılaşmaya gideceği endişelerinin güçlendiğini belirterek, bu gelişmelerle küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra ECB toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 puanın destek, 2.350 ve 2.400 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, şubat ayı sanayi üretimi

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı perakende satışlar

14.30 ECB'nin mart ayı toplantı tutanakları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.30 Türkiye, mart ayı hazine nakit dengesi