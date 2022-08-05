Fed, Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi'ni yayımladı
New York Fed, ilk kez sene başında açıklamaya başladığı Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi'ni yayımladı.
Ekonomi Finans 05.08.2022, 01:33
Bankadan yapılan açıklamada, küresel tedarik zinciri üzerindeki baskıların temmuz ayında düşüş gösterdiği kaydedildi.
Son iki ayda gözlemlenen gevşemenin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, küresel tedarik zincirleri üzerindeki baskının temmuzda Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediği aktarıldı.
Kaynak: AA
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