Fed piyasaları rahatlattı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alım azaltımlarını finansal piyasaların beklediği düzeyde gerçekleştireceğini ve faiz artırımları konusunda sabırlı davranacağını açıklaması sonrası küresel borsalar rekor seviyelere yaklaştı.

MSCI Dünya Endeksi yüzde 0,12 yükselişle tarihi zirvesine ulaştı. ABD’de S&P 500 endeksi günü yüzde 0,65, Nasdaq 100 de yüzde 1’in üzerinde tırmanışla günü rekorda tamamladı. Dow Jones ve Russell 2000 de rekor tazeledi. Bu sabah vadeli işlemlerde yükseliş sürüyor.

Asya’da Japon Nikkei, Çin CSI 300 ve Güney Kore endeksleri artıda.

Fed kararının ardından ABD’de getiri eğrisi de dikleşti.

Quadratic Capital CIO’su Nancy Davis, varlık alım azaltımının başlamasının mantıklı olduğunu ve bu sürecin getiri eğrisinin dikleşerek normalleşmesini sağlayacağını öngördü.

Bu arada ABD Hazinesi 5 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez uzun vadeli tahvillerde çeyreklik satış tutarını azalttı. Dün 5 baz puan yükselişle kapanan ABD 10 yıllık tahvil getirisi bu sabah yüzde 1,60’ın hemen altında, yatay.

Fed kararının ardından tahvil piyasasındaki enflasyon beklentileri yükselirken, traderların ilk faiz artırım zamanlamasına ilişkin beklentileri değişmedi. Buna göre ilk artırım Temmuz ayında öngörülüyor ve 2022 sonuna kadar yaklaşık 55 baz puan artırım fiyatlanıyor.

Bloomberg Dolar Endeksi dünkü yüzde 0,3’lük düşüşün ardından bu sabah 1.160 seviyesinde, fazla değişim göstermedi.

Fed, Çarşamba günü tamamlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında her ay 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

Buna göre Fed aylık Hazine tahvili alımlarını 10 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını da 5 milyar dolar azaltacak.

Fed bu azaltımlarının tutarının ilerleyen aylarda artırılması konusunda da kapıyı açık bıraktı. Politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-yüzde 0,25 aralığında sabit bırakan Fed, enflasyonun geçiciliği konusunda daha az özgüvenli ifadeler kullandı.

Fed açıklamasında, “Enflasyon, büyük ölçüde geçici olması beklenen faktörleri yansıtacak şekilde yüksek” denildi. Bir önceki ayın FOMC açıklamasında “geçici olması beklenen faktörler” ifadesi yerine doğrudan “geçici faktörler” ifadesi kullanılmıştı. Açıklamada, “pandemiye ve ekonominin açılmasına bağlı arz ve talep dengesizliklerinin bazı sektörlerde oldukça yüksek fiyat artışlarına katkı sağladığı” belirtildi. Mevcut azaltımlar varlık alımlarının sonlanmasıyla 2022’nin ikinci yarısında faiz artırılmasının önünü açıyor.

Bununla birlikte kararın açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Fed Başkanı Jerome Powell faiz artırma konusunda sabırlı olabileceklerine inandığını ama harekete geçmeleri gerektiğinde “tereddüt etmeyeceklerini” vurguladı. Powell, varlık alım azaltımının yakın zamanda faiz artırılacağı anlamına gelmediğine, istihdam piyasasında daha fazla iyileşme görmek istediklerine işaret etti. Powell, “Azami istihdama ulaşmak için hala almamız gereken bir yol var. Gördüğümüz enflasyon sıkı istihdam piyasası kaynaklı değil” dedi.

Bloomberg HT