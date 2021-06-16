Fed politika faizi kararını verdi

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) haziran ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, enflasyon beklentisini artırdı.

Fed’den yapılan açıklamada, bankanın 2021 yılına ilişkin mart ayındaki enflasyon beklentisini bir puan artırarak yüzde 3,4’e yükselttiği belirtilerek enflasyonda yukarı yönlü baskıların "geçici" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ABD’nin bu yıla ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisi de yüzde 6,5’ten yüzde 7 seviyesine yükseltilirken, işsizlik öngörüsü ise yüzde 4,5 seviyesinde sabit bırakıldı.

Faiz artışında ilk adımlar 2023’te gelebilir

FOMC tutanaklarında, olası faiz artırım adımlarının 2023'te başlayabileceğine işaret edildi.

Komite daha önce mart ayında 2024 yılına kadar herhangi bir faiz artışının beklenmediğini belirtmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada, "Salgın, ABD ve dünya çapında muazzam insani ve ekonomik zorluklara neden oldu." ifadesine yer verildi.

Salgın süresince hızlanan aşılamanın ekonomik aktivitenin ve istihdamın güçlenmesini sağladığı belirtilen açıklamada, salgında ağır darbe alan bazı sektörlerin halen zayıf olmasına rağmen toparlanma işaretleri gösterdiği kaydedildi.

Fed, politikaların odak noktasının salgından ziyade daha çok tamamen açık bir ekonomiye ağırlığını kaydırması için "dikkate değer ilerlemenin" bekleneceği sözünü yineledi.

Fed Başkanı Jerome Powell: Ekonomik göstergeler güçlenmeye devam ediyor

Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın politika faiz kararının açıklanmasının ardından yaptığı basın toplantısında, bankanın, fiyat istikrarı ve azami istihdamın sağlanmasını içeren parasal politika hedeflerine ulaşılması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Powell, bankanın, politika faizini ve varlık alımlarını sabit tutarak, ekonomik toparlanma tamamlanıncaya kadar ekonomiyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğini gösterdiğini kaydetti.

Aşılamaların ve mali teşviklerin de ekonomiye destek verdiğini belirten Powell, "Ekonomik aktiviteye ve istihdama ilişkin göstergeler güçlenmeye devam ediyor." dedi.

Powell, bu yıl onlarca yıldır görülmeyen güçlü bir ekonomik büyümenin beklendiğinin altını çizerek, hane halkı harcamalarının ekonominin açılması, verilen teşvikler ve mali şartların da etkisiyle arttığını dile getirdi.

ABD’de son dönemde enflasyonun önemli şekilde arttığını vurgulayan Powell, "Projeksiyonlarımızın gösterdiğinin aksine enflasyonun inatçı olabileceği olasılığıyla beklentilerimizi yükselttik." ifadesini kullandı.

Powell, gelecek dönemde geçici etkilerin azalmasıyla enflasyonda düşüşün beklendiğini, ABD’de enflasyonun bu yıl yüzde 3,4, 2022'de yüzde 2,1 ve 2023'te yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Bankanın varlık alım programını da değerlendiren Powell, "Önümüzdeki toplantılarda komite, ekonominin hedeflerimize yönelik ilerlemesini değerlendirmeye devam edecek. Daha önce de söylediğimiz gibi varlık alımlarımızda herhangi bir değişiklik yapma kararını duyurmadan önce bildirimde bulunacağız." diye konuştu.

Powell, gelecekte olası bir faiz artışı adımının ekonominin güçlü olduğu anlamına geleceğini belirterek, faiz artışından sonra parasal koşulların gevşek kalmaya devam edeceğini kaydetti.