Filistin Borsası var mı?

Filistin Borsası (PEX): Filistin'de Faaliyet Gösteren Hisse Senedi Borsası

Filistin'in Nablus şehrinde bulunan Palestine Exchange (PEX), Filistin'de faaliyet gösteren bir hisse senedi borsasıdır. PEX, 1995 yılında kurulmuş olup şu anda Filistin Sermaye Piyasası Otoritesi (CMA) denetiminde faaliyet göstermektedir. Borsa, yatırımcıların çıkarlarını korumayı amaçlayan, adalet, şeffaflık ve yetkinlikle karakterize edilen bir ticaret ortamı sunmayı hedeflemektedir.

FİLİSTİN BORSASINDA 11 YIL ÖNCE 48 ŞİRKET LİSTELENDİ

PEX'te Aralık 2012 itibariyle 48 şirket listelenmiştir. Bu şirketler finansal hizmetler, sigorta, yatırımlar, sanayi ve hizmetler olmak üzere beş ana sektörde yaklaşık 3 milyar dolarlık toplam piyasa değerine sahiptir. Çoğu şirket Ürdün dinarı veya Amerikan doları üzerinden işlem yapmaktadır. Borsa, haftanın her günü 9.45'ten 13.00'e kadar işlem görmektedir. Ancak Cuma, Cumartesi, resmi tatiller ve mali yılın son iş gününde kapalıdır. PEX üzerinde emirler verme ve finansal ürün işleme yetkisi yaklaşık on menkul kıymet firmasına aittir.

FİLİSTİN BORSASI ÖZEL BİR TEŞEBBÜSTÜR

PEX, kuruluşundan bu yana özel bir şirket olarak faaliyet göstermektedir ve 2013 itibariyle yalnızca hisse senetleri bu borsada işlem görmüştür. Ancak, diğer menkul kıymetleri de desteklemeyi sürdürmektedir. 2009 yılında dünya genelindeki güvenlik piyasaları arasında otuz üçüncü sırada yer almış ve bölgesel olarak yatırımcı koruması açısından ikinci sırada bulunmuştur. PEX'in yatırımlarının yaklaşık yarısı Filistinli şirketlerden, diğer yarısı ise diğer ülkelerden gelmektedir. Aynı zamanda PEX, Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS) üyesidir.

GEÇMİŞİ 28 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

PEX, 1995 yılında özel bir anonim şirket olarak kuruldu ve en büyük hissedarı Filistin Kalkınma ve Yatırım Şirketi (PADICO) oldu. Filistin Yönetimi (PA), PADICO sponsorluğundaki tasarımı ve çalışma planını 1995 yılı Temmuz ayında onayladı. Böylece PEX, tamamen elektronik bir borsa ve depo kurmak üzere bir proje ekibi oluşturdu. Kanadalı bir şirket olan EFA Software Services, ticaret, takas ve temizleme sistemlerini sağladı. Ağustos 1996'ya gelindiğinde PEX tamamen faaliyete geçti ve 7 Kasım 1996'da PA ile işletme anlaşması imzalayarak aracı firmaların lisanslandırılmasına izin verdi. 18 Şubat 1997'de PEX, ilk işlem seansını gerçekleştirdi. PEX, 24 Nisan 2007'de bir e-ticaret portalı başlattı. PEX, kurulduğu andan itibaren tamamen otomatikleşmiş, Arap Menkul Kıymet Borsaları arasında bir ilkti. PEX, Şubat 2010'da halka açık bir şirket haline geldi ve kendisi 4 Nisan 2011'de borsada listelendi.

2005 yılında Filistin'deki menkul kıymetler sektörünün yasal yapısının geliştirilmesiyle, özellikle 2004 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu No. (12) ve 2004 tarihli Sermaye Piyasası Otoritesi Kanunu No. (13) gibi kanunların çıkarılmasıyla Filistin Sermaye Piyasası Otoritesi (CMA), PEX'in denetimini ve kamuya açık şirketler tarafından ihraç edilen menkul kıymetleri denetlemeye başladı. PEX, 2004 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu No. (12) ve bu kanundan kaynaklanan tüzüklere uygun olarak işlemektedir ve CMA direktifleriyle çelişmemektedir.