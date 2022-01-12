Fitch: Sukuk hacimleri İslami finans piyasalarında finansman kaynağı olmaya devam edecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, sukuk hacimlerinin 2022'de büyümesinin ve temel İslami finans piyasalarında önemli bir finansman kaynağı olmaya devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, sukuk ihracının geçen yıl yıllık yüzde 36,1 artışla 252,3 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

Yerel para birimi cinsinden ihraç edilen sukukların ihracın yüzde 80'inini oluşturduğu belirtilen açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi bölgesi, Malezya, Endonezya, Türkiye ve Pakistan'dan sukuk ihracının geçen yıl 230,2 milyar doları bulduğu kaydedildi.

İngiltere, Maldivler ve Nijerya gibi ülkelerin de sukuk ihraç ettiği vurgulanan açıklamada, sukuk hacimlerinin 2022'de büyümesinin ve temel İslami finans piyasalarında önemli bir finansman kaynağı olmaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Sukuk nedir: Sukuk, devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkanı sunan finansal sertifikalardır.