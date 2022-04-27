Fitch'ten Aramco kararı

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco’nun görünümünü ‘durağan’dan ‘pozitif’e çevirdi, kredi notunu ise ‘A’ olarak revize etti.

Fitch, bu ayın başlarında Suudi Arabistan’ın Uzun Vadeli Yabancı Para Temerrüt Notu (IDR) görünümünü durağandan pozitife revize ederek, kredi notunu ‘A’ olarak teyit etti.

Fitch raporunda, “Görünümün revizyonu, daha yüksek petrol geliri ve mali konsolidasyon taahhüdü göz önüne alındığında, ülke bilançosundaki iyileşmeleri yansıtıyor” denildi.

Kaynak: Şarku’l Avsat