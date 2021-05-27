Ford'dan elektrikli araçlara büyük yatırım
ABD'n,n önemli otomobil üreticilerinden Ford, 2030'a kadar araç hacminin yüzde 40'ını elektrikli yapmayı planlıyor. Nu kapsamda 2025 yılında kadar elektrikli araç için 30 milyar doların üzerinde yatırım yapacak.
Ekonomi Finans 27.05.2021, 02:42
Ford'dan yapılan açıklamada, sıfır emisyonlu elektrikli araçların ticari ve bireysel ulaşımı dönüştürdüğü kaydedildi.
Şirketin bu "devrime" öncülük ettiği belirtilen açıklamada, 2030 yılına kadar Ford'un küresel araç hacminin yüzde 40'ının tamamen elektrikli olmasının planlandığı aktarıldı.
Açıklamada, şirketin batarya geliştirme de dahil elektrikli araçlar için 2025 yılına kadar 30 milyar doların üzerinde yatırım yapmasının öngörüldüğü ifade edildi.
Kaynak: AA
17
açık
Günün Anketi Tümü