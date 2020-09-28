Fransa'da son 25 yılın en yüksek kamu borcu artışı

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Bakanlar Kurulu sonrası yeni bütçe taslağı ve kamu bütçe açığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'da kamu bütçe açığının bu yıl 195,2 milyar avroya ulaşmasının beklendiğini aktaran Le Maire, 2021'de ise bu açığın 152,8 milyar avro olmasını öngördüklerini belirtti.

2021 sonuna kadar olan 2 yıllık sürece ilişkin 100 milyar avroluk toparlanma planının ilk yılında, ekonomiye 42 milyar avro harcanacağını belirten Le Maire, "42 milyar avronun hızla harcanmasını sağlayacağız. Bu sebeple gelecek yıl ekonominin yüzde 8 büyümesi bekleniyor." diye konuştu.

Le Maire, Avro Bölgesi'nin en büyük ikinci ekonomisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan 2 aylık kilitlenmenin ardından bu yıl yüzde 10'luk rekor küçülme ile en büyük ekonomik daralmalardan birini yaşamasını beklediklerini kaydetti.

Paris'in krizi kontrol altına almak için vergi indirimleri, devlet destekli izinler ve ticari kredi garantileri için 470 milyar avrodan fazla bir meblağı mobilize ettiğini bildiren Le Maire, ülkede bu yıl GSYH'nin hacim olarak yüzde 10 düşüş yaşayacağını söyledi.

Son 25 yılın en yüksek kamu borcu artışı

Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE), ülkenin kamu borcunun yılın ikinci çeyreğinde 12,7 puan artarak son 25 yılın en yüksek artışını kaydettiğini açıklamıştı.

Ülkenin kamu borcunun bu yılın sonunda GSYH'nin yaklaşık yüzde 120'sine ulaşması bekleniyor.

Ülkede kamu borcundaki rekor artışın, salgının etkisinin yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron yönetiminin başarısız politikaları nedeniyle olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA