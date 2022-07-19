Fransa, ülkenin en büyük elektrik dağıtım şirketi EDF’yi tamamen kamulaştıracak

Fransa’da devlet daha önce bir kısmı özelleştirilen ülkenin en büyük elektrik dağıtım şirketi EDF’yi tamamen kamulaştırmak için 9,7 milyon euroyu gözden çıkardı.

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, yüzde 15,9 oranındaki hissenin yeniden kamulaştırılması için açılacak ihalede 9,7 milyar euro ödemeye hazır olduğunu açıkladı. Söz konusu teklifi, mevzuat gereği ilk olarak Kamu İhale Kurumu’na (OPA) iletildi.

Kamulaştırmanın gerçekleşmesi için teklifin eylül ayına kadar Sermaye Piyasası Kurumu’na iletilmesi ve ardından devletin kasasından çıkacak kaynakla ilgili hazırlanacak yasa değişikliğinin, sonbaharda parlamentoda kabul edilerek onaylanması gerekiyor.

Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire basına yaptığı açıklyamada, “Bu kamulaştırma, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından istenen yeni nükleer enerji programının uygulamasına ve Fransa'da yenilenebilir enerji kaynaklarını güçlendirilmesine olanak sağlayacak.” dedi.

Başbakanı Elisabeth Borne geçen hafta Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, daha önce bir kısmı özelleştirilen ülkenin en büyük elektrik dağıtım şirketinin “enerji güvenliği” adına yeniden kamulaştırılacağını duyurmuştu.

Fransız devleti, şu anda EDF’nin hisselerinin yüzde 84’ünü elinde tutuyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası başlayan küresel enerji krizinin, EDF gibi tarifeleri devlet tarafından düzenlenen elektrik şirketlerini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor.

Fransız hükümetinin, EDF’nin eski nükleer santrallerini yenileme projesinin de yine önemli ölçüde borcu olan bu şirketin üzerinde baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Fransa’da elektrik enerjisinin yüzde 75’i nükleer santrallerden karşılanıyor.

Kaynak: Euronews