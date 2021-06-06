G7 ülkelerinden çok uluslu şirketlere vergi kararı

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, G7 ülkelerinin maliye bakanlarının Londra’da İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın başkanlığında iki günlük toplantı yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, toplantının sonucunda, G7 ülkelerinin maliye bakanlarının çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları her ülkede küresel çapta en az yüzde 15 vergiye tabi tutulması konusunda prensipte anlaşmaya vardıkları ifade edilerek, ayrıca şirketlerin yatırım kararlarına ilişkin iklimsel etki raporlamaları yapmasının da zorunlu hale getirilmesinin kabul edildiği kaydedildi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, konuya ilişkin “Bu gerçekten tarihi bir anlaşma. G7'nin, küresel ekonomik toparlanmamızın bu kritik döneminde kolektif liderlik göstermesinden gurur duyuyorum.” ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise anlaşmayla ilgili, “Bu, işletmeler için oyun alanını eşitleyerek ve ülkeleri olumlu temeller üzerinde rekabet etmeye teşvik ederek küresel ekonominin gelişmesine yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AB, çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi konusundaki anlaşmayı olumlu karşıladı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, "Asgari kurumlar vergisi hakkında G7'den gelen olumlu haberleri memnuniyetle karşılıyorum." paylaşımında bulundu.

AB'nin vergilendirmenin modernizasyonu konusunda uluslararası iş birliğinden yana olduğunu belirten Von der Leyen, söz konusu anlaşmanın adil ve eşit şartlarda rekabet açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "G7'deki küresel kurumlar vergisi reformu anlaşması ile tarihi bir ana tanıklık ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmanın ileriye yönelik önemli bir aşama olduğunu ifade eden Michel, bundan sonra G20 ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinin sürece katılması gerektiğini belirtti.

Michel, çok taraflılığın dünyayı daha adil bir hale getirdiğini kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili paylaşımında, "Asgari kurumlar vergisine ilişkin bugünkü tarihi anlaşma küresel vergi adaleti ve dayanışması açısından iyi bir haber." ifadesini kullandı.

Bunun, ticaretin adil vergilendirilmesi konusunda küresel bir anlaşmanın yolunu açtığına dikkati çeken Borrell, AB'nin sürece katkı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

AA