Geçen ay 671 firmaya dahilde işleme izni verildi
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi çerçevesinde ağustosta 671 firma için izin belgesi düzenledi.
Ekonomi Finans 18.09.2022, 09:10
Bakanlığın ağustos ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ağustosta 671 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 11 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.
Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 32 oldu. Söz konusu ayda 2 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.
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