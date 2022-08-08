Geçen ay en çok DİBS kazandırdı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2022 dönemine ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı.
Aylık en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde %2,50 oranında DİBS' de gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise DİBS %0,23 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları %2,17, mevduat faizi (brüt) %3,76, Euro %5,51, külçe altın %7,22 ve BIST 100 endeksi %7,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan Doları %0,51 oranında reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) %1,12, Euro %2,93, külçe altın %4,68 ve BIST 100 endeksi %4,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Amerikan Doları, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde %7,47 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %2,64 oranında yatırımcısına kaybettirdi. BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,69, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,52 oranıyla yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %29,41, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,14 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde %13,06 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %16,99 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %19,88, BIST 100 endeksi %26,20, Euro %28,38, DİBS %52,14 ve mevduat faizi (brüt) %52,47 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %9,11 ve BIST 100 endeksi %0,52 oranında yatırımcısına kazandırırken; Euro %2,45, DİBS %34,81 ve mevduat faizi (brüt) %35,26 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.