Geçen ay en çok DİBS kazandırdı

Aylık en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde %2,50 oranında DİBS' de gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise DİBS %0,23 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları %2,17, mevduat faizi (brüt) %3,76, Euro %5,51, külçe altın %7,22 ve BIST 100 endeksi %7,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan Doları %0,51 oranında reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) %1,12, Euro %2,93, külçe altın %4,68 ve BIST 100 endeksi %4,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Amerikan Doları, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde %7,47 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %2,64 oranında yatırımcısına kaybettirdi. BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,69, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,52 oranıyla yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %29,41, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,14 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde %13,06 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %16,99 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %19,88, BIST 100 endeksi %26,20, Euro %28,38, DİBS %52,14 ve mevduat faizi (brüt) %52,47 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %9,11 ve BIST 100 endeksi %0,52 oranında yatırımcısına kazandırırken; Euro %2,45, DİBS %34,81 ve mevduat faizi (brüt) %35,26 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.