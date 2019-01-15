Geçişi durdurulan 1000 Türk kamyonu için Özbekistan'dan izin

Özbekistan topraklarından Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan'a seyahat eden 1000 Türk kamyonunun sınırı geçmesine izin verilecek

Geçişi durdurulan 1000 Türk kamyonu için Özbekistan'dan izin

Özbek Otomobil Taşımacılığı Ajansı, 17 Aralık 2018 tarihinde geçişi durdurulan bin Türk kamyonunun Özbekistan topraklarından geçmesine izin verildiğini bildirdi.

Özbekistan karayolu taşımacılığı temsilcisine göre, sınırı geçme izni olan formlar sınırda onları bekleyen sürücülere “3-4 gün içinde” ulaşacak.

Özbekistan topraklarından Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan'a seyahat eden bin kamyon geçen yıl 17 Aralık'ta transit geçiş izni olmadığı için durduruldu.

Ajansa göre, Türk sürücülerin “aynı anda çok sayıda dışarı çıktığı” nedeniyle izin almak için çok uzun süre beklemek zorunda kaldılar. Daha önce de belirtildiği gibi, bu kadar çok sayıda aracın Özbekistan toprakları üzerinden geçişi, Özbek Karayolu Taşımacılığı Ajansına transit geçirme izninin alınmasından sonra yapılacaktı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2019, 14:49
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