Godiva cafe Avrupa'dan sonra Amerika ve Asya pazarına giriyor

Dünyada 100'ün üzerinde ülkede mağazaları bulunan Belçika'nın ünlü çikolata firması Godiva, dünyanın birçok yerinde yeni kafeler açarak, kahve sektöründe de dünyada söz sahibi olmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli Finacial Times'ta, Godiva'nın başarısını ve hedeflerini anlatan uzunca bir yazı kaleme alındı.

Haberde 2024 yılına kadar hazırlanan program ile Godiva'nın gelirlerinin de beş katına çıkarılacağı öngörülüyor.

Godiva İcra Kurulu Başkanı Young Scrivner, yaptığı açıklamada, “Kahve ve çay, çikolata ile gerçekten iyi bir çift” diyerek tüketicilerin kahveye olan ilgisinin altını çizdi.

Godiva’nın, 2010 yılında İstanbul ve Şangay'da başlatılan ilk pilot uygulamanın ardından, 2012 yılında Londra’daki meşhur Harrods alışveriş merkezi de dahil olmak üzere 40 tane kafesi bulunuyor.

Godiva kafeler, 2019 ilkbaharında ilk olarak New York’ta açılacak. Ardından dünyanın önde gelen şehirlerinde de görünmeye başlayacak. İlk etapta Kuzey Amerika’da yaygınlaşması planlanan kafeler, ikinci etapta Asya’da ve son olarak da tüm dünya genelinde yaygınlaştırılacak.

Godiva, 2007 yılında Ülker tarafından 850 milyon dolara satın alınmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net