Google, 'Dijital Türkiye' platformuyla birey ve işletmelere destek verecek

Google, hayata geçirdiği Dijital Türkiye platformundaki ücretsiz araç ve çözümlerle Türkiye'de 1,5 milyon birey ve işletmenin dijital dünyanın fırsatlarıyla büyümesine destek olacak.

Şirket açıklamasına göre, Google Türkiye, dijital ortamdaki varlıklarını geliştirmek isteyen işletmelere ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen bireylere destek olmak için Google Dijital Türkiye platformunu hayata geçirdi.

Google Dijital Türkiye platformu, işlerini dijitalle hızlı ve etkin şekilde dönüştürmek isteyen işletmelerin işlerini büyütüp yeni müşterilere ve pazarlara ulaşmalarına yardımcı olacak online araçları tek bir yerde bulmalarını sağlıyor. Platform, işlerini online ortama taşıyarak büyümek isteyen işletmelere satışlarını ve rekabet güçlerini artıracak çözümleri ücretsiz olarak sunuyor.

"Türkiye'nin dijital geleceğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Google Türkiye Pazarlama Lideri Işıl Heves, küçük ve orta ölçekli işletmeler için "yeni normal" koşullarında büyümenin ve rekabetçiliğin yolunun, dijitale yönelmekten geçtiğini belirterek, "Dijitalle güçlenmek isteyen herkesin ihtiyaç duyduğu tüm araç ve çözümlere tek noktadan erişebilecekleri Google Dijital Türkiye platformunu işte bu gerçekten hareketle hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının, KOBİ'ler başta olmak üzere tüm işletmelere ve girişimcilere, ücretsiz fırsatlar, eğitimler ve ürün destekleri sunarak dijitalleşmelerine destek sağlamak olduğunu aktaran Heves, şunları kaydetti:

"Google olarak, 2006'dan bugüne Türkiye ekonomisi ile birlikte adım atıyor, Türkiye’nin dijital geleceği için tüm paydaşlarımıza, müşterilerimize ve kullanıcılarımıza kesintisiz destek veriyoruz. Bu amaçla 2017'den beri sunduğumuz ücretsiz Google Dijital Atölye eğitimleri ile milyonlarca kullanıcımızın kendilerini geliştirmelerine yardımcı olduk.

200 binden fazla kullanıcımız ise bu eğitimler sonunda Google'dan sertifikalarını almaya hak kazandılar. Mezunlarımızın yüzde 37'si eğitimlerimiz sayesinde işlerini ve kariyerlerini ilk 3 ay içerisinde dijitale taşıdıklarını ilettiler. Bundan sonra da Google Dijital Türkiye platformu ile toplam 1,5 milyon birey ve işletmenin içinde bulunduğumuz bu belirsiz dönemden güçlenerek çıkmalarına destek olmayı ve böylece Türkiye’nin dijital geleceğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

KOBİ'lere e-ticaret platformu desteği

Google Dijital Türkiye platformunda yer alan online araçlardan biri olan Grow My Store, işletmelere internette büyümek, dijital pazarlama kampanyalarını daha etkin yürütmek, kolay erişilebilmek, uzaktan sipariş alıp teslimat yapmak gibi konularda ihtiyaç duydukları rehberliği ücretsiz olarak sunuyor. Grow My Store'u kullanan işletmeler, kapsamlı ve karşılaştırmalı bir sektörel değerlendirme raporuna ek olarak, kendilerine özel hazırlanan müşteri ve pazar analizlerine de ücretsiz ulaşabiliyor.

Google Türkiye ayrıca, Google Dijital Türkiye platformu ile internette büyümek ve yeni pazarlara ulaşmak isteyen KOBİ'leri e-ticarete taşıyor. Bu amaçla, IdeaSoft ile iş birliğine giden Google Türkiye, işletmelere ihtiyaç duydukları tüm özelliklere sahip anahtar teslim e-ticaret sitelerini 24 saat içinde kolayca oluşturabilmeleri için bir paket sunuyor. KOBİ'ler bu olanaklar sayesinde Türkiye'nin en büyük online pazaryerlerinde indirimli komisyon oranları ile yer alma imkanına da sahip oluyor.

Google Dijital Türkiye platformunda yer alan ve işletmelerin ücretsiz olarak yararlanabilecekleri "Google Benim İşletmem" aracı sayesinde işletmeler online dünyada kendi profillerini oluşturabiliyor, Google Arama ve Haritalar'da müşterileri ile etkileşime geçebiliyor.

Öte yandan, bir işletmeyi internette başarılı bir şekilde büyütmek için gereken kritik bilgi ve yetkinliklere sahip olmak isteyenler, Dijital Atölye'ye kaydolup eğitimleri tamamladıklarında bu alandaki yetkinliklerini belgeleyen bir sertifika almaya hak kazanıyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 16:47