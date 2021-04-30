Gram altın yeniden yükselişte

Gram altında son dakika hareketliliği devam ediyor. Altın fiyatları güne yükselişle başlamasının ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon açıklamasıyla tekrar düşüşe geçti. An itibarı ile gram altın 467 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 747 lira seviyelerinden işlem görüyor. Peki altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? Güncel altın fiyatları ne kadar? ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarını azaltmayı konuşmaya başlamanın henüz zamanı olmadığını, bankanın hedefleri doğrultusunda kayda değer bir ilerleme sağlanana kadar varlık alımlarının mevcut hızında devam edeceğini belirtmesinin ardından altın fiyatlarının ivmenin yukarı yönde olacağı belirtiliyor. İşte haberimizin detayları...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 30 Nisan cuma gününe yukarı yönlü seyirle başladı. verilere göre gram altın 467 lira alış ve 469 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 30Nisan Cuma yani haftanın son işlem gününe tıpkı gram altın fiyatları gibi yukarı yönlü seyirle başladı. Saat 08.00'de kaydedilen verilere göre çeyrek altın 747 lira alış ve 764 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

467,44

467,55

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.766,78

1.767,09

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.991,59

3.048,41

YARIM ALTIN FİYATI

1.491,12

1.528,88

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.777 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizinde değişikliğe gitmemesi ile birlikte Fed Başkanı Jerome Powell'ın tahvil alımını yavaşlatmayacaklarına ve enflasyondaki artışın geçici olduğuna ilişkin açıklamalarının altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

Bugün, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de ilk çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verileri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini aktardı.

GRAM ALTIN 500 LİRAYI GÖRECEK Mİ?

Uzmanlara göre, gram altının bu bazda kapanışlara devam etmesi durumunda yükseliş yönlü fiyatlanmalar ivme kazanabilir.

ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK DEVAM ECEK Mİ?

Bitcoin'deki yükselişinde altın fiyatlarındaki gerilemede etkili olduğunu belirten uzmanlar, altın fiyatlarındaki hareketliliğin buna bağlı olarak devam edeceğinin altını çizdi.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarını azaltmayı konuşmaya başlamanın henüz zamanı olmadığını, bankanın hedefleri doğrultusunda kayda değer bir ilerleme sağlanana kadar varlık alımlarının mevcut hızında devam edeceğini belirtti.

Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Para politikasının toparlanma tamamlanana kadar ekonomiye güçlü şekilde destek sağlamaya devam edeceğini yineleyen Powell, benzeri görülmemiş mali politika eylemlerinin yanı sıra yaygın aşılamanın da toparlanmaya güçlü destek sağladığını söyledi.

Powell, "Yılın başından bu yana ekonomik faaliyet ve istihdam göstergeleri güçlendi." değerlendirmesinde bulundu.

"SALGINDAN EN OLUMSUZ ETKİLENEN SEKTÖRLER İYİLEŞME GÖSTERDİ"

Hanehalkı harcamalarının güçlü şekilde arttığına dikkati çeken Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıf kalmaya devam ettiğini ancak iyileşme gösterdiğini aktardı.

Powell, "Toparlanma genel olarak beklenenden daha hızlı ilerlemiş olsa da düzensiz ve tamamlanmaktan uzak." dedi.

Devam eden aşılamanın bu yılın sonlarında daha normal ekonomik koşullara dönüşe izin verebileceğine işaret eden Powell, genel ekonomik faaliyette olduğu gibi işgücü piyasasındaki koşulların da iyileşmeye devam ettiğini anlattı.

"FİYATLARDAKİ BİR DEFALIK ARTIŞLARIN ENFLASYON ÜZERİNDE GEÇİCİ ETKİLERİ OLMASI MUHTEMEL"

Powell, enflasyon okumalarının arttığını ve muhtemelen biraz daha artacağını belirterek, 12 aylık kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon ölçümlerinin kısa vadede yüzde 2'yi aşmasının beklendiğini kaydetti.

Ekonominin yeniden normale dönmeye devam ederken fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı görülmesinin muhtemel olduğunu belirten Powell, "Ancak fiyatlardaki bu bir defalık artışların enflasyon üzerinde yalnızca geçici etkileri olması muhtemeldir." diye konuştu.

Powell, istihdam ve enflasyon hedefleri sağlanıncaya kadar para politikasının uyumlu duruşunun sürdürülmesinin beklendiğine işaret ederek, "Enflasyonda bu yıl yüzde 2'nin üzerinde geçici bir yükseliş faiz artışı için gerekli standardı karşılamayacaktır." dedi.

VARLIK ALIMLARINA DEVAM MESAJI

Bankanın varlık alımlarına da devam edeceğine dikkati çeken Powell, "Ekonomi, hedeflerimizden çok uzakta ve büyük bir ilerleme kaydedilmesi muhtemelen biraz zaman alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, varlık alımlarının ne zaman azaltılacağına ilişkin soruya "Varlık alımlarını azaltmayı konuşmaya başlamanın henüz zamanı değil." yanıtını verdi.

Varlık alımlarını azaltmanın zamanı geldiğinde haber vereceklerini dile getiren Powell, hedeflere yönelik ilerlemeyi izlediklerini ve kayda değer bir ilerlemenin görülmesinin biraz zaman alacağını kaydetti.

Powell, "Hedeflerimiz doğrultusunda kayda değer bir ilerleme görene kadar varlık alımlarına mevcut hızında devam edeceğiz." dedi.