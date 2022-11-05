Gümrük Birliği Anlaşması güncellenecek mi?

29 sene önce Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması'na yönelik eleştiriler artıyor.

Ankara, anlaşmanın güncellenmesi gerektiğini Avrupalı mevkidaşlarına iletiyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren Avrupalı şirketler de sorunların farkında...

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, bu anlaşmanın bugüne kadar güncellenmediğini belirterek, "Türkiye'de çalışan Avrupa menşeli firmalar olarak bu anlaşmanın artık güncellenmesi, genişlemesi, derinlemesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Türkiye'deki Avrupalı yatırımcılar güncelleme taleplerini AB'ye iletti

Türkiye'de üretim yapan Avrupalı yatırımcılar bir ilki gerçekleştirdi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için heyet halinde Brüksel’e ziyarette bulundu.

Livio Manzini, İtalyan Ticaret Odası'nın yanı sıra Fransız Ticaret Odası, Alman Ticaret Odası Belçika’da toplamda 8 tane, Türkiye'de bulunan ikili ticaret odası olarak bir heyet olarak oraya gittklerini ve orada üst düzey görüşmeler yapıldığını ve olumlu karşılandığını söyledi.

"Türkiye ile ilişkilerin genişlemesi için en uygun zaman"

Dünyada artan enflasyon sorunu ve enerji krizi de ticareti etkiliyor. Peki bütün bunlar, Brüksel’deki yetkililerin kararını nasıl etkileyecek?

Manzini konuyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'yle ilişkilerin genişlemesi ve genişlettirilmesi için en uygun zaman olduğunu düşünüyoruz. Batı dünyası hem Uzak Doğu'yla birçok sebepten dolayı biraz uzaklaşmak istiyor. Dolayısıyla tedarik zincirlerinin daha kısa olması isteniliyor. Türkiye'nin önemi toplamda batılı dünya için de daha da üst tarafa geliyor."