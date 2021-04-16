Haftanın son gününde dolar ne kadar oldu?

Dolar kuru, Merkez Bankası'nın dünkü kararıyla birlikte sert dalgalanırken 8.05 altında dengelendi.

Şahap Kavcıoğlu yönetiminde ilk kez toplanan Para Politikası Kurulu haftalık repo faizini yüzde 19'da sabit tutsa Ağbal dönemindeki "Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir." ve "Gerektiğinde ilave sıkılaştırma yapılacaktır" ifadesi kaldırıldı. Karar metninde enflasyonun üzerinde faiz verileceği öne çıktı.

Kur piyasalarda ilk tepki olarak 8 TL direncini kırmaya çalışsa da , metnin detaylarının ardından güvercin olarak görülen bu söylemle tekrar 8.10 üzeri görüldü.

Analistler faiz indirimi yapılmamasının olumlu etkilerinin ya da sıkılaşmaya dönük şahin söylemlerin kaldırılmasının olumsuz etkilerinin gelecek haftalarda gözlemleneceğini, enflasyondaki durumun önemine dikkat çekiyor.

Haftaya 8.20'lerde dolar/TL 16 Nisan sabahında ise 8.03'e kadar indi. Kurdaki düşüşte ABD'deki 10 yıllık tahvil faizlerinin düşmesi ve küresel risk iştahının toparlanması etkili oldu.

ABD borsaları rekor kapanışlara devam ederken şirketler ilk çeyrekte beklentinin üzerinde kâr açıkladı. Perakende satışlar, işsizlik başvuruları da iyimser tabloyu desteklerken 10 yıllıkların faizi 1.53'e kadar geriledi. Dolar endeksi 92 puanın altına gerileyerek gelişen ülke paralarını destekliyor.

Haber7