Halkbank'tan "faizi indirimi" açıklaması

Halkbank tarafından yapılan açıklamada, kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti.

Sabah saatlerinde Reuters tarafından paylaşılan kurumsal kredi faizlerinde 200 baz puanlık indirim haberine Halkbank tarafından jet hızıyla düzeltme geldi. Bankadan gelen açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.