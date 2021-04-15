Hava yolu taşımacılığıyla ilgili önemli düzenleme

İmalat sektörü için girdi teşkil eden eşyanın gümrük işlemlerine, Türkiye gümrük bölgesine gelmeden başlanmasına imkan sağlayan "varış öncesi gümrükleme" uygulaması kapsamına, hava yolu taşımacılığı da dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliğinde (varış öncesi gümrük işlemleri) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, imalat sektörü için girdi teşkil eden ham madde ve yarı mamul niteliğindeki eşyanın gümrük işlemlerine, eşya gelmeden başlanmasını sağlayan varış öncesi gümrükleme uygulaması, hava yolu taşımacılığında da yapılabilecek.

Gümrük işlemlerine başvuru yapacak kişinin, Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik olmasının yanında, en az 3 yıl faaliyette bulunması gerekecek.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri, sertifika geçerlilik süresince tebliğ hükümlerinden yararlandırılacak.

Kaynak: AA