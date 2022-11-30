Hazine 3 ayda 150 milyar TL'den fazla iç borç alacak

Bakanlığın Aralık 2022-Şubat 2023 dönemi iç borçlanma stratejisinde, aralıkta 24 milyar liralık iç borç servisine karşılık 45 milyar liralık, Ocak 2023'te 46,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 65,2 milyar liralık, Şubat 2023'te 32,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 40 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Aralık ayındaki iç borçlanmanın 40,8 milyar lirasının piyasadan, 4,2 milyar lirasının kamuya satışlardan, Ocak 2023'teki iç borçlanmasının 58,4 milyar lirasının piyasadan, 3,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 3,3 milyar lirasının kamuya satışlardan, Şubat 2023'teki iç borçlanmanın ise 34,1 milyar lirasının piyasadan, 3,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 2,4 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 18 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı ve 2 hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aralıkta 30,7 milyar liralık, Ocak 2023'te 54,8 milyar liralık ve Şubat 2023'te 47,3 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 30,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.