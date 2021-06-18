Hazine Bakanından enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız" açıklamasında bulundu.

Elvan, şöyle devam etti:

"Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır. Kararlı duruşumuz ve uygulanan politikalar, enflasyonda yukarı yönlü beklentilerin de kırılmasında rol oynayacak. Enflasyonla mücadele, tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor."

AA