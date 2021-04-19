Hazine'den '128 milyar dolar' açıklaması

NTV'ye konuk olan Elvan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Merkez Bankası başkanımız geçen cuma 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. TCMB'nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. MB olağanüstü bir durumda doğrudan işlem yapabiliyor. Hazine ile TCMB arasında protokol imzalandı. Hazine'ye TL'nin istikrarı konusunda yetki verilmiştir. 2017'de imzalanan protokol yasaldır.

İşlemler Hazine hesapları üzerinden MB tarafından yapıldı. İşlemler elektronik platformlarda gerçekleştirildi. Platformlarda işlem yapan taraflar birbirlerini bilmiyor. Merkez Bankası bilançosunda bu hareketler görülebilir. Yöntem eleştirilebilir ama yolsuzluk var denilemez."