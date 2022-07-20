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Hazine'nin 21,4 milyar lira alacağı var

Hazine alacaklarının haziran sonu itibarıyla 21,4 milyar lira olduğu belirtildi.

Ekonomi Finans 20.07.2022, 17:54
Hazine'nin 21,4 milyar lira alacağı var

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, haziran sonu itibarıyla 21,4 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3 milyar lira tahsil edildi.

#hazine alacakları
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