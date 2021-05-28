Hazine salgında ne kadar harcadı?

Elvan, "Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz" dedi.

Bakan Elvan ayrıca, "İhtiyaç olması durumunda finansal sektörde makro ihtiyati tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

AA