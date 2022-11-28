Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, BAE Ekonomi Bakanı el-Mari ile bir araya geldi

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün İstanbul'da Abdullah bin Tuk el-Mari ile görüştüklerini bildirdi.

Nebati, "değerli dostum" diye hitap ettiği el-Mari ile ülkeler arasındaki ekonomik iş birliği başta olmak üzere, bölgesel ve küresel ekonomik gelişmeleri detaylı bir şekilde değerlendirdiklerini kaydetti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da dün el-Mari ile İstanbul’da görüşmüştü. Muş, buluşmada, Türkiye ile BAE arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırımları artırmaya yönelik konuları ele aldıklarını ifade etmişti.