Hazine ve Maliye Bakanından önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olmak üzere 4 sacayağı üzerine inşa ettikleri Türkiye Ekonomi Modeli'nden bahsetti.

Aralık ayında hayata geçirilen Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki rakamın 340 milyar liraya yaklaştığını dile getiren Nebati, burada dövizi bozma oranının yüzde 49 olduğunu ve 10 milyar doları aştığını söyledi.

Nebati, altınla ilgili tasarruf önerilerine değinerek, "Yastıkaltı birikimleri finansal sisteme kazandıran modellerin bütüncül bir yaklaşımla uygulamaya alınmasını, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yurt içi tasarrufların geliştirilmesini, yurt içi tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini ve TL tasarrufların cazibesini artırılmasını amaçlayan bir tasarruf sistemi modeldir." diye konuştu.

Bakan Nebati, bu modelin yastıkaltı birikimleri finansal sisteme kazandıracağını, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yerli tasarrufların merkeze alınmasını sağlayacağını, yurt içi tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini gerçekleştireceğini ve TL cinsi tasarrufların cazibesinin artırılmasını sağlayacağını anlattı.

1 Mart'ta altınların ekonomiye kazandırılması için uygulama başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bugüne kadar yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalarda bütüncül bir yaklaşım olmadığını, paydaşlar vasıtasıyla yürütüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu birikimlerin ekonomiye kazandırılması noktasında yeterince yol alınamadı. Bu tasarrufların finansal sisteme kazandırılması hem vatandaşımıza yeni bir kazanç kapısı açacak hem de ülkemizin büyümesine destek verecektir. Bu amaçla bugüne kadarki münferit çabaları toplulaştıracak, 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere, 2022 yılında da 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz.

Yürütmeye koyacağımız yeni uygulamayla Ahmet amca, Emine Teyze çocuklarının geleceği kendi tasarruflarını sağlayacak adımlar atacak. Fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebilecekler. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabilecekler."

Nebati, altın, repo ve katılım hesaplarına fiziki altınların rahatlıkla yatırılabileceğini kaydederek, "Altınların karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanırken aynı zamanda risksiz bir kazanç sağlayacaklardır." ifadesini kullandı.

"Katılım ve kamu mevduat bankaları bu işin başını çekecek"

Bakan Nebati, fiziki altınların bankalar, platformlar ve kuyumcular aracılığıyla teslim edilebileceğini belirterek, yıl sonuna kadar en az 10 bin kuyumcunun devreye alındığı bir sistemi paydaşlarla yerine getireceklerini söyledi.

Takasbank, Borsa İstanbul ve Darphane'nin bankalarla iş birliğini geliştireceğini, altınların ekonomiye kazandırılması yönünde çalışacağını dile getiren Nebati, altınların ülke ekonomisini güçlendireceğini ve finansal sistemi rahatlatacağını bildirdi.

Nebati, "(Katılım bankaları) Şu anda bu işin önde gidenleri olacak. Katılım bankaları ve kamu mevduat bankaları bu işleyişteki en önemli araçlar olacak. Alım-satım, çeyrek hesap 1 Mart'tan itibaren, çeyrek katılım hesabı 15 Mart'tan itibaren, altın dönüşümlü TL hesabı ve altın transferi sistemi işlevsel hale gelecek. fiziki ziynet altın çekimi banka tarafından müşteriye yeni üretim ziynet şeklinde verilecek. Kamu bankalarımız bu işin de önceliğini yapacak."

Vatandaşların altınlarını sisteme rahatlıkla koyabilmesi için başta sisteme dahil olacak kuyumcu sayılarının artırılması olmak üzere çalışmaların başlatıldığını aktaran Nebati, tüm süreçlerden vatandaşın anında haberdar olması için duyuruları yapacaklarını anlattı.

"Enflasyonla ilgili tedbirleri de hep beraber alacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonu tetikleyecek adımlara da hep beraber göğüs gereceğiz. Kazanırken, tasarruf ederken beraberiz, enflasyonla ilgili tedbirleri de hep beraber alacağız." ifadelerini kullandı.

Nebati, tüketiciye fiyat takibinin yapılmasına fırsat verecek ve en uygun fiyatla ürün bulmasına katkı sağlayacak bir mobil uygulamanın 1 Mart'ta kullanıma sunulacağını bildirdi.