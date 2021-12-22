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"Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecek"

Kurdaki düşüşün fiyatlara yansımasıyla ilgili fikri sorulan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir" dedi.

Ekonomi Finans 22.12.2021, 14:58
"Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecek"

Bakan Nebati, kurda belli bir rahatlama sağlandığını, kurdaki düşüşün fiyatlara yansımasında bakanlığın kendini göstereceğini söyledi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nebati, iş dünyasıyla temaslarının devam edeceğini, Anadolu'da da temaslarda bulunacağını belirtti.

Nebati, "4 Ocak'ta il başkanları toplantısı var. Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile buluştuk. Anadolu'ya da çıkacağız. Diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce şöyle bir rahatlama. O gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağımız şey hep birlikte çalışmak. O-bu yok sen-ben yok." diye konuştu.

Bloomberg HT

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#kur #fiyat #nebati
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