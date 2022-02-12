Honda'nın net kar beklentisi arttı

Japon üretici, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı ilk yarısı bilanço verileri ile mali yıl beklentilerini açıkladı.

Honda, masraf düşürücü önlemler sayesinde 2021 mali yılı net karının yükseleceğini öngördü.

Daha önce 555 milyar yen olarak açıklanan firma net kar hedefini 670 milyar yen (5,8 milyar dolara) olarak belirledi. 660 milyar yenlik işletme kar hedefi ise 800 milyar yene (6,9 milyar dolar) yükseltildi.

Satış gelirleri hedefi ise önceki 14,60 trilyon yenden 14,55 trilyon yene (125,6 milyar dolar) düşürüldü.

5 milyonluk ilk satış hedefini Ağustos 2021'de 4,85 milyona düşüren Honda, Kasım 2021'de yine güncellediği hedefi ise korudu.

Firma, 2021 mali yıl boyunca 4,2 milyon araç satış hedefini yakalamayı planlıyor.

Honda, Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında 4,55 milyon araç satışı gerçekleştirmişti.

Japon firma mali yılın Nisan-Aralık döneminde net kar ve satışlarını, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla yükseltti.

Net kar yüzde 31,1 artışla 582,1 milyar yene (5 milyar dolar), satış gelirleri yüzde 11,8 artışla 10,6 trilyon yene (91,8 milyar dolar) çıktı.