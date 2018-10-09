Hükümetten tam seferberlik, indirim üstüne indirim geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Albayrak'ın sunumunda öne çıkan satır başları şöyle:

— Türkiye ağustos ayı ile birlikte doğrudan para birimine yönelik spekülatif ataklarla karşı karşıya kalmış, ardından etkin bir mücadele içine girmiştir. Ağustos ayında başlayan ve eylülde etkisini hissettiren aksiyon ve adımlarımızla piyasaların adımları gerçekleştirmiştir.

Bugün açıklayacağımız programla yatırımcı güvenini çok daha ileriye taşıyacağız. Spekülatif ataklar ağustos ve eylül ayı ile birlikte püskürtülmüştür.

— Yatırımcı güvenini çok ileriye taşıyacağız. Şimdi sıra kur dalgalanmalarında dengelenmeyi sağlamakta. Kurdaki hareket fiyat geçişkenliği oluşturdu. Eylül ayı enflasyon rakamları uzmanları da şaşırtacak şekilde yüksek geldi.

— Fiyatlarda normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Spekülatif ataklarla oluşan bu tablo hiç kimsenin çıkarına değil. Bugün kar artırma amacıyla yapılacak her girişim, yakın gelecekte daha büyük zararlara neden olacaktır.

— Bütün paydaşların birlikte kazandığı bir tablo oluşturacağız. İşsizliğin artmaması için neler yapabiliriz bunları da çalıştık.

— Tüm firmalarımızdan yüzde 10 indirim yapmalarını istedik.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen lansmanda Albayrak'ın konuşması öncesi kısa bir değerlendirme yapan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, "Bankalar olarak ekonominin finansmanı için kaynak bulmaya ve finans sağlamaya devam edeceğiz. Nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan da, "MÜSİAD üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekun mücadele sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Enflasyonun kalıcı olarak sorun olmaktan çıkması gerekiyor. Programın başarısı için gereken ne varsa yapmaya hazırız" diyen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de konuşmasında şunları söyledi:

"Enflasyonla Mücadele Programı, zorlu dönemden çıkışın en önemli hamlesidir. İş dünyası olarak bu programın başarısı için fazlasıyla sorumluluk almaya, görevimizi yerine getirmeye hazırız. Enflasyonun düşürülmesi için en önemli iki adım, sıkı para politikası ve bunu destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikasının sürdürülmesidir. Sürdürülebilir güven ortamının dış ilişkilerde değeri bir hayli yüksektir, etkili bir dış politika ekonomimizi fazlasıyla güçlendirecektir."

Sanayi Bakanı Mustafa Varank da işletmelerin kullanacakları TL cinsinden kredilere, yüzde 14'e kadar finansman desteği sağlayacaklarını duyurdu. Varank, şöyle konuştu:

"Bağlı kurumlarımızla birlikte elimizdeki tüm araçları seferber ediyoruz. Öncelikle finansman destek programını hayata geçiriyoruz. İşletmelerin TL cinsi kredilerinde yüzde 14'e kadar finansman desteği vereceğiz. İhracat yapacak olan KOBİ'lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli libor oranında yeni bir destek veriyoruz. 3 milyar liralık finansman erişim sağlanmış olacak. KOSGEB borçları 1 yıl ertelenecek. KOSGEB tarafından destek kararı alınan üç farklı programla toplamda 1 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımına yüzde 25'e kadar ilave destek sağlayacağız. Cari açığa neden olan ürünler için yerlileştirme programı kapsamındaki ikinci çağrımızda, en az 1.5 milyar liralık yeni yatırıma destek vereceğiz."

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 14:35