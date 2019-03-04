Kökü geleneksel matbaacılık faaliyetlerine dayanan eski ve bir o kadar da önemli bir sanayi sektörü olan basım sanayi bugün, teknolojik gelişim ve baş döndürücü hızla devam eden dijital dönüşümler karşısında bir yanıyla varlığını sürdürme, bir yanıyla da yeni düzene uyum sağlama ve gelişme mücadelesi vermektedir.

Türkiye'de matbaacılık sektörünün geçmişten günümüze gelen serüveni ve bugünkü sorunları masaya yatırılıyor. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) düzenlediği panele, "İbrahim Müteferrika'dan Dijitale Matbaacılık Sektörü" ismi verildi.

5 Mart 2019 Salı yapılması planlanan panele Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve ev sahibi olarak İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç açılış konuşmalarıyla katılacak.

Panelin Moderatörlüğünü İstanbul Ticaret Odası Basım Yayın Meslek Komitesi Meclis Üyesi Erhan Erken yapıyor.

Panelistler ise Ekonomi Gazetecisi Hakan Güldağ, İstanbul Sanayi Odası Basım Yayın Sanayii Meslek Komitesi Başkanı Zekeriya Acar, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Aktaş, TGRT Ekonomi Müdürü Celal Toprak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tüketim ve Tüketici Ürünleri Daire Başkanı Ziynet Berna Orhan olacak.

İTO Meclis Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak panel, kabul, ikram, açış konuşmaları ve soru-cevap aşamalarından oluşacak. Program akşam saat 17.00'ye kadar sürecek..

Kaynak: www.dunyabulteni.net