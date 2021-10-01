İhracat geçen ay yüzde 30 arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık." diye konuştu.

Bakan Muş, "Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı. Bu değerle yıl sonu Orta Vadeli Program hedefi olan 211 milyar doların üzerine çıktık." açıklamasında bulundu.

Muş, "Eylül ayında gerçekleşen 44,2 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir." dedi.

Bakan Muş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği İhracatı Geliştirme Fonu'nu kurguladık. Bu fonla sadece ihracatçılarımıza hizmet verecek bir finansman imkanını sunacağız." ifadelerini kullandı.

AA