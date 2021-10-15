İhracatçı siparişlere yetişmeye çalışıyor

Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyüme performansı, küresel tedarik zincirinin yeni merkez olma üssü konumunu güçlendiriyor. Üretim kalitesi ve lojistik imkânları nedeniyle Türkiye’ye yönelen siparişleri yetiştirmek için ihracatçı firmalar hem yeni yatırımlara yöneliyor hem de istihdamı artırıyor.

Son 13 ayın 11’inde aylık ihracat rekoru kıran Türkiye, 12 aylık dönemde 212 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Eylül ayı ihracatı yüzde 30’luk artışla 20 milyar 783 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İhracattaki yükseliş trendinin Ekim ayının ilk yarısında da sürdüğünü belirten iş dünyası temsilcileri, Türkiye’nin ihracatta bir üst lige çıktığına dikkat çekiyor.

YÜKSELİŞ EKİM’DE DE SÜRÜYOR

Bütün dünyanın gıptayla baktığı tabloyu Yeni Şafak’a değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye ekonomisinin gelişip büyümesi ve dünya ile rekabet edebilir olmasının yolunun katma değerli ihracattan geçtiğini hepimiz biliyoruz. Artık ihracatta yeni bir ligdeyiz. Türkiye’nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan Türk ihracatçısı olarak geçen ay 20 milyar dolar sınırını aşarak ihracatta yeni bir lige çıktığımızı tescilledik. Ekimde de ihracatımız beklentilerimiz doğrultusunda olumlu gidiyor” dedi.

İHRACAT BAYRAĞIMIZ 218 ÜLKEDE DALGALANIYOR

Her bir sektörde ihraç mallarımıza talebin arttığını ve Türkiye markasının güç kazandığını gözlemlediklerini belirten İsmail Gülle, “Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırdık. İhracatla Yükselen Türkiye’yi hep birlikte inşa ediyoruz. Pandeminin 19 aylık döneminde toplamda 72 ülkeye 94 Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirdik. Bundan sonrası adına, hedeflerimizi daha da yukarı çekmiş durumdayız. Eylülde 170 ülkeye ihracatımızı artırdık. 2026’ya kadar 300 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

HEDEF DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN TÜRKİYE

Türkiye ikinci çeyrekte OECD’nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi oldu. İhracatın büyümeye katkısına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, şunları kaydetti: “İhracatın büyümeye katkısı yılın ilk yarısında 10,8 puan olurken, büyümenin yarısı ihracattan geldi. Türkiye ekonomisi ihracat öncülüğünde, büyümeye ve yükselmeye devam edecek. Hedefimiz çok net; ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’. Bu hedef doğrultusunda üretmeye, çözüm bulmaya ve proje geliştirmeye devam edeceğiz. Böylece ihracat, bugün olduğu gibi yarın da dünya arenasındaki gururumuz olmaya devam edecek.”

Küresel tedarik zincirinin yeni merkez üssüyüz

Küresel tedarik zincirinin, Asya ve özelikle Çin’e bağımlı bir ağdan üretim kalitesi ve lojistik imkanları nedeniyle Türkiye’ye yönelmesi bu alanda Türkiye’ye yönelik yatırımların artacağı beklentisini de beraberinde getirdi. Son birkaç gün içinde mobilya, ilaç, tekstil ve paketleme gibi alanlarda faaliyet gösteren pek çok Avrupa merkezli uluslararası şirket, güçlü lojistik altyapı ve imkanlara sahip Türkiye’ye yönelik yeni yatırım planlarını açıkladı.

Akrep de yelkovan da Türkiye için dönüyor

Artık birçok Avrupalı ve Amerikalı şirketin Çin’de üretimi ya da Çin’den tedarik seçeneğini ciddi şekilde sorguladığını belirten İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, bunda konteyner maliyetlerinin aşırı artmasının etkili olduğuna dikkat çekti. Avdagiç, “Kovid-19 öncesi, bir konteynerin Şanghay’dan Los Angeles’a nakliyesinin maliyeti yaklaşık 1.600 dolardı. Bugün, aynı rotada navlun için ödenecek fatura tutarı, tam 20 bin dolar. O da uygun boş konteyner bulacak kadar şanslıysanız. 1.600 dolarlık fiyatlara dönmek artık hayal” dedi.

Dünyada önce konteyner ve navlun fiyatlarının yükseldiğini, şimdi de ciddi bir enerji krizi yaşandığına dikkat çeken Avdagiç, küresel lojistik maliyetlerdeki artışın Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarına yakın bir konuma sahip olan Türkiye için ciddi bir rekabet avantajı da sağladığını aktardı. Avdagiç, “Akrep ve yelkovan, hiç olmadığı kadar Türkiye ve Türk özel sektörü lehine dönüyor” dedi.

YILLIK İHRACATIMIZ 212 MİLYAR $

2020 İHRACAT

Milyon Dolar

Ekim 17.315

Kasım 16.089

Aralık 17.837

2021

Ocak 15.020

Şubat 15.954

Mart 18.961

Nisan 18.760

Mayıs 16.463

Haziran 19.752

Temmuz 16.415

Ağustos 18.912

Eylül 20.783

Toplam 212.261

BU AVANTAJI KALICI HALE GETİRMELİYİZ

Türk reel sektörünün Kovid sonrası dönemin henüz daha başında oldukça başarılı bir çıkış yakalaması son derece memnuniyet verici. Hükümetin, özel sektörün yakaladığı hızlı aksiyonu sürdürülebilir hale getirmek için bugüne kadar aldığı tedbirlere yenilerini ekleyeceğine inancımız tamdır” diye konuştu.

En fazla kazanç elde eden ülke

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in son analizine göre, Türkiye, Avrupa’da tedarik zincirlerindeki değişimden en fazla kazanç elde edecek ülke konumunda. Türkiye’yi, Çekya, Polonya ve Romanya izliyor. İsveçli mobilya şirketi IKEA, Polonya hazır giyim firması LPP, Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim ve Belçika paketleme şirketi DW Reusables Türkiye’ye yatırıma odaklanan firmalardan birkaçı. İtalya merkezli Benetton Group, Asya’da düşük maliyetli üretim merkezlerinden kademeli olarak ayrılarak Sırbistan, Hırvatistan, Türkiye, Tunus ve Mısır’daki üretimini artıracağını açıkladı.