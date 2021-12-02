İhracatta yeni rekor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız. Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, ocak-kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu. Bununla pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkıldı. Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80'e ulaşmış, enerji hariç bakıldığında yüzde 101,2 olarak kaydedilmiştir" açıklamasında bulundu.