IKEA'dan Türkiye kararı

Dünyanın en büyük mobilya ve ev eşyaları mağazası olan IKEA, artan maliyetler nedeniyle Türkiye'den daha fazla alım yapma kararı aldığını duyurdu.

Üretim ve sevkiyat kesintilerinin de bu kararda rol oynadığını belirten şirket, mevcut üretimine ek olarak koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolapları kategorilerinde üretimini de Türkiye'ye kaydıracak ve diğer ülkelere de buradan ihraç edecek.

IKEA halihazırda tekstil, cam, seramik ve metal başta olmak üzere birçok ürününü Türkiye’de ürettiriyor ve bugün yaklaşık 25 kadar Türk üretici ile çalışıyor.

IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel Reuters'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Son dönemde pandemi ile birlikte gelen lojistik krizi ile Türkiye’de üretim yaptırma konusunda çok ciddi bir hareketlenme var. IKEA'nın özellikle mobilya kategorisinde kitaplıklar, gardırop, mutfak dolapları vb. ürünlerin de Türkiye'de üretilmesine ilişkin birtakım girişimleri mevcut. Bunların büyük montanlı olarak Türkiye’de üretilmesi için çalışmalar devam ediyor. IKEA olarak üzerinde çalıştığımız bir diğer kategori de koltuk-kanepe grupları. Bunlarla ilgili de Türkiye'den alım yapılabilmek için girişimlerimiz sürüyor."

Nişel, IKEA'nın Türkiye'den dünyaya yaptığı ihracat tutarı ile ilgili bilgi vermezken, şirketin ihraç ettiği ürün miktarının Türkiye'ye ithal ettiği ürün miktarının yaklaşık 3 misli olduğunu belirtmekle yetindi.

Pandemi nedeniyle artan navlun fiyatları

Navlun maliyetlerinin şu anda büyük önem kazandığını vurgulayan Nişel, Uzakdoğu'dan bir konteyner pandemi öncesinde 2,000 dolara geliyorken şu anda bu fiyatın 12,000 dolara çıktığına işaret etti.

Nişel sözlerine şöyle devam etti:

"Eskiden firmalar bir ürün en ucuz nerede üretiliyorsa orada üretiyordu. Ama dünya değişiyor, navlun fiyatları artıyor, hava kirliliği artıyor. Bu malları tek bir yerde üretip bütün dünyanın dört bir yanına göndermenin doğru bir strateji olmadığı anlaşıldı. Büyük hacimli ürünlerin satıldığı yere yakın bir yerde üretilmesi en makul olanı. O yüzden biz de Türkiye'deki üretimin daha da arttırılmasını istiyoruz."

TL faizi yatırım kararlarını etkiliyor

Nişel, ekonomideki gelişmelerin perakende sektörüne yansıması ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise, "Kurların ve faizlerin nispeten yüksek gittiği bu dönem perakende sektörünü ziyadesi ile etkilemekte. Faizlerin yüzde 20'lerin üzerine çıktığı bir dönemde döviz pozisyonunu hedge etmek de hayli zor oluyor. Bizim son zamanlarda yaptığımız şey, önümüzü görerek 3-6 aylık kontratlarla döviz kurunu sabitlemek" diyor.

Bu durumun bir miktar stabilite sağladığını aktaran Nişel, bu sayede sert kısa vadeli kur hareketlerini müşteriye yansıtmaktan kaçınabildiklerini belirtiyor. Ne var ki, TL faizinin bu noktada çok önemli olduğunu ve finansman maliyetinin çok yükseldiğine de dikkat çekerek "Çok az şirket yüzde 20 ile borçlanıp ayakta kalabilir. Dolayısıyla bu da mutlaka yatırım kararlarını da etkiliyor" diyor.

Kaynak: Euronews