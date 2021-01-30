İkinci el araçta rekor düşüş!

Özellikle koronavirüs salgının etkisi ile sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntı sonrası ikinci el araç fiyatları geçtiğimiz yıl rekor artışlar kaydetmiş kimi modellerde fiyat artışları neredeyse yüzde 100'e kadar çıkmıştı.

Ancak ikinci el araç tarafında ortaya çıkan bu rüzgar tersine döndü. Özellikle fiyatlarda ortaya çıkan köpükle de birlikte sektörde durağanlık yaşanmaya başladı.

Son 4 yıldır böylesi görülmedi

Bıçak gibi kesilen talepler satış rakamlarına da çok açık bir şekilde yansıdı. İkinci el araç pazarında 2020 yılı ekim ayında başlayan düşüş geçtiğimiz ay rekor düzeylere yükseldi. 2020 aralık ayında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 53'ün üzerinde kayıp yaşandı.

Aralık ayında 350 bin adedin altına inerek 349 bin seviyelerine gerileyen ikinci el otomobil satışları bu rakam ile 2016 yılı eylül ayından bu yana en düşük rakama gerilemiş oldu.

Fiyatlara da yansıdı

İkinci el araç piyasasındaki keskin düşüş fiyatlara da yansıdı. Geçtiğimiz yıl tavan yapan fiyatlar taleplerin kesilmesiyle aracına göre yüzde 10 ile yüzde 15 arasında düşüş gösterirken satıcılar ise araç alacaklara alım için doğru zaman olduğuna ilişkin mesaj veriyor.

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, fiyatların geçtiğimiz yıl kasım ayından düşmeye başladığını bunun da yüzde 15 seviyelerine kadar ulaştığını kaydederek, 200 bin TL'lik bir araçta son iki ay içinde 20 bin TL düşüş yaşandığını belirtti.

Kaynak: Yeni Şafak

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 20:50