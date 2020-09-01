İkinci el araçta yeni dönem başladı

İkinci el araç satışına sayı şartı geldi. Bir yıl içerisinde 3'ten fazla araç satışı ticari faaliyet sayılacak. Bu rakamı aşanlar yetki belgesi almak zorunda.

İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi almanın bazı koşulları var. Bunların başında da iş yeri açma ve çalışma ruhsatı geliyor. Bu şekilde ikinci el araç alım satımında kayıt dışı faaliyetlerin de önüne geçilmiş olacak. Bu kuralları karşılamayanlar ikinci el araç ticareti yapamayacak. Yeni düzenleme oto galeriler için de bir milat.

İkinci el araç satışı yapan işletmeler Ticaret Bakanlığı'nın takibinde olacak. Yeni kurallara göre yapılacak denetimlerin hizmet standardını da yükseltmesi bekleniyor.

Bugün yürürlüğe giren düzenleme haksız rekabetin önlenmesine de katkı sağlayacak.

Kaynak: TRT Haber