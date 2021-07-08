IMF Başkanı'ndan büyüme açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta ve Doğu Avrupa'da yer alan Üç Deniz İnisiyatifi ekonomilerinin 2025'e kadar batı Avrupa'daki 15 Avrupa Birliği (AB) ekonomisinden yılda yaklaşık yüzde 1,2 daha fazla büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi.

Georgieva, Üç Deniz Zirvesi ve İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Orta ve Doğu Avrupa'daki 12 AB üyesini kapsayan Üç Deniz İnisiyatifi ekonomilerinin batı Avrupa'daki komşularından daha iyi performans göstermeye devam ettiğini kaydetti.

İnisiyatif ülkelerinin 2015-2019 döneminde yılda ortalama yüzde 3,8'lik gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesi sağladığını anımsatan Georgieva, bunun 15 AB ülkesinin oranının neredeyse 2 katı olduğunu aktardı.

Georgieva, Üç Deniz İnisiyatifi ekonomilerinin geçen yıl ortalama yüzde 4 küçüldüğünü belirterek, Batı Avrupa'daki daralmanın bunun yaklaşık 2 katı büyüklüğünde olduğunu ifade etti.

İnisiyatif ekonomilerinin 2025'e kadar 15 AB ekonomisinden yılda yaklaşık yüzde 1,2 daha fazla büyüme kaydetmesinin beklendiğini vurgulayan Georgieva, "2021 yılının bölgenin 2019'daki GSYH seviyesine ulaşacağı bir yıl olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adriyatik, Baltık ve Karadeniz’i kapsayan “Üç Deniz İnisiyatifi’nde, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya yer alıyor.