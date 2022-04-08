IMF, Japon ekonomisinin 2022'ye ilişkin büyüme oranı tahminini güncelledi

Kurumun, Japon otoriteleriyle müzakereler sonucu bu ay güncellediği son raporuna göre IMF, Japonya ekonomisinin büyüme tahminini düşürdü.

Buna göre yükselen petrol fiyatları ve Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle Ocak 2022'deki yüzde 3,3'lük büyüme tahmini yüzde 2,4'e çekildi.

Ülke içi tüketimin "sıçrama" etkisi oluşturabileceğine işaret edilen raporda, "yüksek emtia fiyatları nedeniyle iç talep muhtemelen daha yavaş toparlanacak" ifadesi kullanıldı.

Dış piyasa taleplerinin "jeopolitik riskler" nedeniyle etkileneceğine vurgu yapılan raporda, Japonya'ya "yakın dönem mali politikalarında çabukluk ve esneklik" tavsiyesinde bulunuldu.