İMİB'in yeni başkanı Rüstem Çetinkaya

İMİB açıklamasına göre, Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen İMİB Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Rüstem Çetinkaya 368 oy ile başkan seçilirken, rakibi Aydın Dinçer 270 oy aldı.

Seçimin ardından bir konuşma yapan İMİB Başkanı Çetinkaya, sektörü geliştirecek projelerle yeni döneme hazır olduklarını belirterek, seçim sonuçlarının tüm sektöre hayırlı olmasını diledi.