İnanlar İnşaat satılıyor

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, İnanlar İnşaat AŞ'ye ait gayrimenkullerden oluşturulan İnanlar İnşaat 138 Gayrimenkul Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Muhammen bedeli 206 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 13 Eylül 2022'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.